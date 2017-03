TPHCM: Con trai sát hại dã man cha mẹ ruột

Theo một số người dân kể lại, khoảng 22h ngày 21.6, nhiều người sống gần ngôi nhà trên nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ căn nhà của ông Trần Văn Mực (SN 1931) và bà Tống Thị Tư (SN 1943), liền chạy đến xem sao thì không vào nhà được do đã bị khóa từ bên trong. Nóng ruột, một số người cố gắng đập cửa, nhưng đáp lại là sự im lặng, tiếng kêu cứu cũng dần tắt đi.



Nghi ngờ có sự việc bất thường, người dân điện báo công an địa phương đến can thiệp. Có mặt tại hiện trường, công an cố gắng đập cửa, nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì.



Để làm rõ sự việc, các chiến sĩ công an đã leo lên mái nhà, giở mái tôn vào bên trong. Khi từ mái nhà leo xuống, hiện trường vụ việc có nhiều vết máu còn rất mới. Lần theo dấu vết, công an phát hiện ông Mực, bà Tư đã bị sát hại rất dã man.



Ngay lập tức, lực lượng công an được tăng cường để phong tỏa hiện trường, truy tìm hung thủ và phát hiện ra Trần Hữu Nghị - SN 1979, con trai của ông Mực, bà Tư - đang trốn trong nhà, mình còn dính đầy vết máu và bàn tay bị đứt. Sau đó, Nghị bị bắt đưa về trụ sở công an để làm rõ. Thi thể của 2 nạn nhân được khám nghiệm.



Kết quả khám nghiệm ban đầu, ông Mực bị đâm 5 nhát (3 nhát ở bụng và 2 nhát ở hông). Bà Tư bị đâm 3 nhát ở giữa ngực. Do vết thương quá nặng, cả 2 người đều tử vong tại chỗ.



Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chính Trần Hữu Nghị là hung thủ. Nghị khai dùng con dao bằng inox dài khoảng 20cm đâm chết cha mẹ mình. Ngoài thông tin trên, Nghị cũng không khai gì thêm tại cơ quan công an.



Hiện vụ việc nghiêm trọng này đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án của hung thủ.





