TP.HCM cưỡng chế tám cơ sở gây ô nhiễm

Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, cho biết trong tám cơ sở bị cưỡng chế nói trên, có năm cơ sở đã tự chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, phường vẫn đến kiểm tra và lập biên bản đầy đủ.

Ngày 22-6, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín ra văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi. TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các quận, huyện phối hợp thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, Sở TN&MT làm việc với Sở TN&MT tỉnh Long An, Tây Ninh để xử lý các nguồn xả thải gây ô nhiễm kênh Ranh Long An, kênh Thầy Cai.

Chiều 23-6, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh này xử phạt hành chính Nhà máy bia Sài Gòn-Nghệ An xả trộm nước thải chưa xử lý. Sở TN&MT yêu cầu nhà máy khắc phục những yếu kém về bảo vệ môi trường, nếu không sẽ tạm đình chỉ hoạt động nhà máy ngày 15-7. Ngày 4-6, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nhà máy bia Sài Gòn-Nghệ An xả hàng ngàn m3 nước thải độc hại chưa qua xử lý ra một mương thoát nước ở phường Trường Thi, TP Vinh.