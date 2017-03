TPHCM: Cướp xe SH táo tợn ở cầu Him Lam

Cướp xe SH táo tợn vừa xảy ra tại chân cầu Him Lam, TPHCM. Ảnh minh họa

Chiều nay (25/4), nguồn tin Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy lùng vụ cướp xe SH táo tợn vừa xảy ra tại cầu Him Lam, trên địa bàn quận 7, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, lúc 21h15 đêm 21/4, tại chân cầu Him Lam, trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM, bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1970, ngụ quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè, TPHCM) điều khiển xe gắn máy hiệu SH, BKS 59U1- 637.64 chở chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1993, ngụ quận 10, TPHCM). Khi đang đi trên đường, thì chị Tiên làm rơi đồ cá nhân, nên bà Thuận dừng xe.

Lúc này, bà Thuận dựng xe, Tiên vẫn ngồi trên xe, bà Thuận đi bộ về phía sau để nhặt đồ cho Tiên. Bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập đến. Chúng xô ngã Tiên xuống đất cướp xe rồi tẩu thoát.