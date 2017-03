TP.HCM: Đâm tình nhân của vợ, lãnh 18 năm tù

Do nghi ngờ vợ ngoại tình, Vinh đã nhờ người theo dõi và vạch ra một kế hoạch giăng bẫy. Chiều 17-11-2008, Vinh nói dối vợ phải đi Dăk Lăk, nhờ vợ chở ra Bến xe Miền Đông. Biết là sau khi đưa mình vào bến xe mua vé, người vợ gọi cho tình nhân đến đón đi uống cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Vinh lận sẵn dao trong người, tìm đến ngay. Tại đây, qua vài tiếng đôi co với tình nhân của vợ, Vinh đã đâm làm nạn nhân chết do choáng mất máu cấp. Sau đó Vinh bỏ trốn, khoảng một tuần thì ra đầu thú.

Tại tòa, công tố viên đề nghị phạt Vinh từ 19 đến 20 năm tù do phạm tội có tính côn đồ. Tuy nhiên, tòa xét thấy Vinh đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, đã bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, nhân thân tốt nên phạt Vinh mức án thấp hơn như trên.