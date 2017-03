TP.HCM: Đánh cướp tiệm vàng: Quá dễ!

Ngày 1-5, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM điều tra, truy xét hai nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng chiều 30-4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều 30-4, tiệm vàng Kim Phát Phước (60 Tân Kỳ-Tân Quý, quận Tân Phú) đang giờ nghỉ trưa, bên trong quầy chỉ có một nhân viên. Có hai thanh niên đi xe máy dừng trước tiệm, người ngồi sau bước xuống đi vào. Đột nhiên, thanh niên này dùng vật cứng cầm trên tay đập vỡ tủ trưng bày, hốt vòng vàng, nữ trang rồi leo lên xe đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát về hướng đường Trường Chinh.

Trước đó vài ngày, một vụ đánh cướp tiệm vàng bằng thủ đoạn tương tự đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Phát Bảo (33/6B Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp). Kể lại với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Tuân, chủ tiệm vàng Kim Phát Bảo, xác nhận: Khoảng 15 giờ ngày 21-4, tiệm vắng khách. Lúc ông Bảo cùng bốn nhân viên đang trông coi, có một thanh niên cầm mũ bảo hiểm đi bộ ghé vào tiệm. Người này bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào tủ kính bày vàng, lấy đi khoảng 24 lượng vàng rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài chạy về hướng cầu vượt Quang Trung. Ông Tuân cho biết thêm, hai tên cướp cũng chỉ khoảng 26-28 tuổi, đối tượng trực tiếp đánh cướp mặc áo thun, quần lửng tương tự nhân dạng kẻ đã gây ra vụ cướp chiều 30-4 qua.

Tiệm vàng Kim Phát Phước bị cướp vào chiều 30-4.

Hai trường hợp trên cho thấy mức độ của các vụ cướp ngày càng táo tợn hơn khi hung khí gây án có khi chỉ là mũ bảo hiểm…, thậm chí diễn ra giữa chốn đông người, vào ban ngày, kẻ cướp không che mặt khiến người của các tiệm vàng không ngờ tới. Theo phân tích của một cán bộ PC14 Công an TP.HCM, có thể các tên cướp trên đã gây án sau thời gian dài rình mò các tiệm vàng. Sau khi nắm quy luật hoạt động cũng như hệ thống theo dõi tại các tiệm vàng, các đối tượng chỉ việc chọn thời điểm để gây án. Cán bộ này còn cho biết không loại trừ khả năng vụ cướp hai tiệm vàng cùng cách thức như trên là do một băng nhóm gây ra.

Hiện Công an TP.HCM đang ráo riết khoanh vùng các nhóm đối tượng để điều tra làm rõ.

HOÀNG TUYẾT