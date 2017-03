TP.HCM gãy cần cẩu, bảy người bị thương

Khoảng 14 giờ hôm qua (27-12), cần cẩu vận chuyển vật liệu xây dựng tại công trình cao ốc 22 tầng Centec Power số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 6, quận 3) bất ngờ gãy đổ.

Toàn bộ phần thân và tay cẩu gục xuống, vắt ngang qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, vào sâu trong bãi giữ xe của Nhà văn hóa Thanh niên.

Hai xe môtô đang lưu thông cùng hai chiếc trong bãi giữ xe ở Nhà văn hóa Thanh niên bị hư hỏng nặng, những người trên xe bị thương nhẹ. Hàng rào, cổng sắt bị đè bẹp. Bốn trụ điện bị kéo đổ. Anh Lâm Hoài Hận, công nhân của công trường, bị dây cáp cần cẩu cứa đứt bàn tay và tụ máu não do va đập. Anh Lê Quang Hà (24 tuổi), công nhân trực tiếp điều khiển cần cẩu bị gãy xương sườn, hiện đã tỉnh táo.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tình trạng sức khỏe của anh Hận rất nguy kịch. Bệnh viện đã tạm thời bó cánh tay bị đứt nhằm cầm máu để phẫu thuật đầu. Phần cánh tay bị đứt lìa của anh Hận vẫn chưa được tìm thấy. Trong sáu giờ từ khi tay bị đứt lìa phải được bảo quản bằng cách bỏ vào bọc nilon rồi ướp đá mới có thể nối lại được.

Các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng đã bị phong tỏa... để cô lập hiện trường. Mạng lưới điện bị đứt, gây chập cháy nhưng đã được khống chế kịp thời. Vùng phụ cận công trình bị mất điện.

Tại buổi họp khẩn cấp sau sự cố, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Sở Xây dựng đình chỉ thi công toàn bộ công trình do không đảm bảo an toàn lao động, lập đoàn thanh tra để rà soát lại quy trình xây dựng có hợp pháp và đảm bảo an toàn lao động chưa. Các ngành điện lực, bưu chính viễn thông... nhổ bỏ những trụ điện bị nghiêng và thay các trụ mới để ổn định mạng lưới điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng, tránh xảy ra ùn tắc giao thông. Theo ông Tín, đến 21 giờ tối qua sẽ thông xe. Theo ghi nhận của chúng tôi, tới 20 giờ 30 tối qua, đường vẫn bị phong tỏa.

Công trình này khởi công ngày 15-10, khi xây lên đến tầng thứ sáu thì gặp sự cố. Chủ đầu tư công trình là Công ty Sao Phương Nam. Công ty Xây dựng số 1 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn) là nhà thầu chính.