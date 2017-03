TP.HCM: Gầy sòng trong quán cà phê

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 32 con bạc gầy thành tám sòng đang đánh bạc ăn tiền dưới nhiều hình thức như bài tiến lên, xập xám, cá ngựa... Công an đã tạm giữ, lập biên bản 31 đối tượng cùng một quản lý quán cà phê, còn một con bạc đã nhanh chân chạy thoát.

Chủ quán Vũ Thị Hải không có mặt tại thời điểm công an kiểm tra, chỉ có người quản lý tên Nguyễn Mạnh Cương (16 tuổi). Theo lời khai ban đầu của quản lý quán và các con bạc thì quán cà phê này không tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu mà nhằm lôi kéo khách và bán nước uống với giá cao. Do vậy quán lúc nào cũng đông người, chủ yếu là khách nam đến để gầy sòng đánh bạc, đổ cá ngựa từ sáng đến đêm với mỗi ván ăn thua từ 20 đến 50 ngàn đồng. Khi bị bắt quả tang, các đối tượng đánh bạc đều ăn mặc rất lịch sự.

Tình trạng chủ quán Trung Nguyên này cho khách công khai đánh bạc, hoạt động suốt ngày đêm gây mất an ninh trật tự tại khu vực tồn tại đã lâu. Người dân tại khu chung cư bức xúc nên đã nhiều lần phản ánh. Chính vì vậy, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo triệt phá. Hiện vụ việc và các đối tượng được bàn giao cho Công an phường 9, quận 5 làm rõ, xử lý.

Trước đó, vào 21 giờ đêm 20-4, Đội 5 PC14 kết hợp cùng lực lượng Công an quận Phú Nhuận kiểm tra, bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Hoa Thảo (đường Trương Quốc Dung, phường 8, Phú Nhuận). Đây là đường dây mại dâm do Đặng Thị Huyền (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) làm môi giới. Từ năm 2004, Vân từ quê Vĩnh Long lên TP.HCM làm gái mại dâm. Đến đầu năm 2008, Vân chuyển sang làm môi giới mại dâm và trong tay Vân có hai cô gái. Nhưng sau đó các cô này nghỉ làm cho Vân nên thời gian gần đây, mỗi khi tìm được khách Vân gọi cho các chủ gái khác để điều gái đến khách sạn. Mỗi cô gái khi bán dâm được 300 ngàn đồng nhưng phải nộp 100 ngàn đồng cho Vân và 100 ngàn đồng cho chủ.

Tối 20-4, Vân tìm được ba người khách từ Biên Hòa vào và gọi ba cô gái từ 19 đến 20 tuổi đến khách sạn Hoa Thảo bán dâm thì bị Đội 5 PC14 và Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang.