TP.HCM: Hai phe đương sự “choảng” nhau tại tòa

Một đương sự cho biết sau khi tòa hoãn tuyên án, ông bước ra khỏi phòng xử thì bị ba người anh em ruột xông tới đánh tới tấp vào vùng mặt nhằm... “móc mắt ông”. Quá hoảng, ông tháo chạy ra phía cổng chính của tòa án nhưng nhóm người này vẫn rượt đuổi, đè ông xuống đất tiếp tục cấu xé, hành hung khiến ông xỉu tại chỗ...

Thư ký phiên tòa và lực lượng bảo vệ tòa án đã chạy tới can ngăn nhưng không ăn thua nên nạn nhân vẫn bị thương nặng ở mặt, mắt, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Mắt TP.HCM. Sau khi hành hung, nhóm người này đã bỏ trốn, mang theo túi xách của nạn nhân, trong đó có những giấy tờ liên quan đến vụ án, 74 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Trước đó, lực lượng cảnh sát 113 và Công an phường Bến Nghé (quận 1) đã kịp có mặt nhưng không tạm giữ được ai. Hiện hồ sơ vụ việc đã được công an phường chuyển lên Công an quận 1 để tiếp tục điều tra, xử lý...