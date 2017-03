TPHCM: Hàng trăm người bỏ chạy vì sợ bình khí đá phát nổ

Vụ cháy xảy ra vào trưa 22/7 tại căn nhà 4 tầng (chuyên sản xuất dao kéo) số 1133/51, đường 3/2, phường 6, quận 11, TPHCM.









Hiện trường vụ cháy



Theo Thảo Trần (DT)



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số công nhân đang tiến hành dùng bình khí đá để cắt các thanh sắt làm dao, thì bất ngờ bình khí đá bị xì. Lửa từ que khò bắt vào khí thoát ra từ bình khí đá bùng cháy dữ dội. Số công nhân đang làm việc tại đây hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài và hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa. Khoảng 30 bình CO2 tại chỗ được huy động để khống chế đám cháy, nhưng do sợ bình khí đá phát nổ nên không ai dám tiếp cận.Trong khi đó hàng trăm người dân sống trong hẻm này đã chốt cửa và bỏ chạy ra đường vì lo sợ bình khí đá có thể nổ bất cứ lúc nào. Người dân cũng gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.Tại hiện trường ngọn lửa vẫn phát ra từ bình khí đá và nguy cơ nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các chiến sĩ phải dùng bình oxi, mặt nạ mới có thể tiếp cận phun bọt dập tắt và làm mát bình khí đá.Rất may tầng trệt của căn nhà này không có vật dụng gì bắt lửa nên đám cháy không bùng phát mạnh. Đến 14 giờ cùng ngày sau khí bình khí đá được di dời ra ngoài an toàn người dân ở đây mới dám trở vào nhà.