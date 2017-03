TP.HCM: Hơn 70% nhà trọ cho công nhân không đạt chuẩn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố với Ban Kinh tế- Ngân Sách Thành phố Hồ Chí, hiện nay có 892.960 công nhân đang làm việc tại 37.165 doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó hơn 70% là người ngoại tỉnh.

Vấn đề xây dựng nhà ở cho công nhân cực kỳ khó khăn với thành phố, vì hiện nay chỉ có 5,6% doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, còn lại 94,4% là do người dân xây dựng. Nhưng nhà trọ do người dân xây dựng lại chiếm tới 71,5% không đạt chuẩn do thành phố đề ra như không đủ ánh sáng thông thoáng, không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, không có trang thiết bị, không đủ diện tích tối thiểu, có nơi còn không có điện, nước máy và điều kiện vệ sinh rất kém.

Tính đến cuối năm 2008, thành phố đã xây dựng được 1.294.640 m² diện tích nhà ở, vượt 29% so với kế hoạch đến năm 2010 là 1 triệu m². Dự kiến năm 2009 sẽ có 9 dự án được khởi công với diện tích sàn là 120.000 m², , đến năm 2010 tiếp tục khởi công 5 dự án với diện tích 325.300 m², đáp ứng tổng cộng khoảng hơn 60.000 chỗ ở cho công nhân.

Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, dù biết việc thu hồi vốn phải mất thời gian dài, nhưng sẽ có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp như được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo. Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian còn lại của dự án…/.