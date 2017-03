TP.HCM: Hứa “chạy tại ngoại” để lừa gia đình bị can

Từ năm 2004, vợ chồng Giỏi thuê mặt bằng mở quán cà phê đối diện cổng Công an quận Tân Phú. Vợ chồng Giỏi đã dò la tìm hiểu gia đình bị can nào muốn người nhà được tại ngoại để lừa lấy tiền. Giỏi khoe mình quen biết với cán bộ điều tra, viện kiểm sát, có thể “lo” cho bị can được tại ngoại. Do đó, râm ran trong các gia đình có người bị tạm giam là có đường dây “chạy án” mà đầu mối từ quán cà phê của vợ chồng Giỏi.

Tin lời Giỏi nên chị DTN có chồng bị tạm giam đã đưa Giỏi 70 triệu đồng để lo chồng tại ngoại. Giỏi nhận số tiền này từ tháng 8-2007 nhưng không làm gì, sau đó lại kêu chị N. đưa thêm năm triệu đồng bởi vụ việc gặp khó khăn. Giỏi còn hứa “lo” cho chồng của chị HL (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) đang bị tạm giữ được tại ngoại với giá 35 triệu đồng. Ngoài ra, có hai nạn nhân tố cáo Giỏi chiếm đoạt 110 triệu đồng qua việc hứa “chạy án” cho người thân.

Trường hợp anh VKS từng là công an quận Tân Phú bị kỷ luật, đã ra khỏi ngành, Giỏi nói với anh S.: “Đưa 80 triệu đồng để tôi giúp anh vào ngành trở lại”. Nghiêm trọng hơn, Giỏi còn mượn danh Trưởng Công an quận Tân Phú và bịa rằng “ông trưởng quận cần tiền mua ôtô” để lừa lấy 50 triệu đồng của chị NTT.

Cuối tháng 11-2007, biết mọi chuyện đổ bể, Giỏi bỏ trốn về quận 12 cho đến khi bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Giỏi khai số tiền kiếm được từ việc lừa đảo đã được vợ chồng Giỏi tiêu xài cá nhân chớ không đưa cho ai. Bước đầu Giỏi nhận lừa đảo sáu vụ, chiếm đoạt trên 460 triệu đồng. Công an quận Tân Phú đề nghị những ai là nạn nhân bị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi lừa đảo nên cung cấp thông tin cho Công an quận Tân Phú.