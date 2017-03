TP.HCM: Hủy quyết định vì xác định sai thời hiệu

Giữa tháng 11-2008, bà L. nộp đơn đến TAND quận 2 khởi kiện bà C. để đòi nợ. Kèm đơn, bà L. nộp giấy cam kết mượn tiền ngày 10-8-2003 giữa hai bên thỏa thuận thời hạn vay là sáu tháng từ ngày giấy được ký.

Căn cứ vào đó, cấp sơ thẩm nhận định tranh chấp của nguyên đơn đã hết thời hiệu khởi kiện vì thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng vay tài sản là hai năm. Đồng thời sau đó, hai bên có thỏa thuận mới mua bán hai xe đầu kéo và xe rơmooc tám gù để cấn trừ số nợ. Đây là thỏa thuận mới làm chấm dứt hợp đồng vay tài sản trên nên tòa không giải quyết vụ kiện này. Ngay sau đó, bà L. đã kháng cáo.

Theo TAND TP.HCM, hai bên có thỏa thuận mua bán mới để cấn trừ số nợ như trên. Do việc mua bán chưa thực hiện xong, bà C. đã phải ký kết giấy hẹn cam kết sẽ trả số tiền vay 500 triệu đồng vào cuối năm 2005. Sau đó bà C. lại tiếp tục ký hẹn vào năm 2006 mới thanh toán số nợ. Như vậy, việc bà C. cam kết sẽ tiếp tục trả tiền cho bà L. vào năm 2006 là thỏa thuận mới của hai bên về việc kéo dài nghĩa vụ trả nợ. Xét việc cam kết bà C. không ghi rõ ngày nào của năm 2006 nên phải xác định là ngày cuối cùng của năm (31-12-2006). Như vậy, thời hiệu khởi kiện của nguyên đơn phải được tính từ ngày này, tức là nguyên đơn vẫn còn thời hiệu khởi kiện.