TP.HCM: Khách đi đò không thèm mặc áo phao

Toàn thành phố có 41 bến đò ngang hoạt động có phép. Hôm qua (29-5), Phòng Quản lý giao thông thủy cùng Khu đường sông (Sở GTCC) đã khảo sát một số bến.

Bến đò An Lợi Đông chạy từ quận 2 sang quận 7 có 54 chiếc đò đăng ký hoạt động. Đây là tuyến có rất nhiều tàu biển, xà lan qua lại nhưng hầu hết khách đều không mặc áo phao. Nhiều chủ phương tiện có trang bị áo phao nhưng không đưa cho khách. Bà Lê Thị Hoa - một chủ đò cho biết nhiều người không chịu mặc áo phao vì sợ áo sơ mi bị bẩn.

Ông Huỳnh Văn Hóa - chủ bến cho hay trước đây, mỗi đò được phép chở sáu người nhưng sau khi xảy ra một số vụ chìm đò, bến này quy định mỗi đò chỉ được phép chở bốn người. Nếu khách có xe máy, chủ đò không được phép chở mà chỉ được chở khách kèm theo xe đạp. Thế nhưng trong sáng qua, rất nhiều đò vẫn chở đến sáu, bảy người. Khi thấy cơ quan chức năng và nhiều phóng viên, các chủ đò mới lôi áo phao mới toanh ra đưa cho khách.

Tương tự, tại bến đò ngang từ xã Bình Mỹ (Củ Chi) qua chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương), hầu như cả khách và tài công đều không mặc áo phao. Bến đò này do Sở GTVT tỉnh Bình Dương cấp phép hoạt động nhưng về quản lý an toàn giao thông lại do Sở GTCC TP.HCM đảm trách. Chủ bến, ông Lê Văn Bình, cho hay mỗi ngày có khoảng 120 lượt đò qua lại. Hầu hết các áo phao để trên đò đều đã úa màu. ông Bình giải thích do nắng mưa nên nhanh chóng làm áo cũ. Cứ khoảng hai tháng, ban quản lý bến lại trang bị thêm áo phao mới để cung cấp cho các chủ đò.

Tại bến An Phú Đông, quận 12 thì tình hình tốt hơn, hầu hết khách đi đò đều mặc áo phao.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa, tính đến cuối năm 2007 TP.HCM vẫn còn khoảng 40 bến cảng, bến đò đang hoạt động không phép nhưng rất khó dẹp bỏ do các biện pháp chế tài chưa đủ sức răn đe. Ngay cả Cảng vụ đô thị nội địa cũng chưa có quyền trực tiếp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các bến không phép này.