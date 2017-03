TP.HCM: Khởi tố ba người làm giả sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng

Công an quận Tân Phú đã khởi tố, bắt tạm giam ba người liên quan đến vụ làm giả sổ tiết kiệm này gồm Nguyễn Chí Trung (quê Bình Định), Nguyễn Thanh Trung (quê Vĩnh Long) và Nguyễn Đức Minh (quận Tân Phú).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 14-5, Minh đến Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Sơn Phú (quận Tân Phú), dùng sổ tiết kiệm giả có số tiền gửi 10 tỷ đồng mang tên Nguyễn Văn Dũng (giám đốc Công ty TNHH Nguyên Dũng, trụ sở tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã bị Công an Lâm Đồng bắt tạm giam vì lưu hành giấy tờ giả ngày 16-5). Sau khi xuất trình giấy ủy quyền của ông Dũng và các giấy tờ liên quan, Minh yêu cầu cho rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm. Thấy có nhiều nghi vấn, nhân viên ngân hàng báo Công an quận Tân Phú. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận sổ tiết kiệm này là giả. Theo lời khai của Minh, ông Dũng có mở một sổ tiết kiệm mệnh giá 500 ngàn đồng và đưa cho Minh. Minh đưa sổ tiết kiệm này cho Chí Trung và Thanh Trung làm giả sổ tiết kiệm cùng giấy chứng nhận tiền gửi lên đến 10 tỷ đồng. Đổi lại, Chí Trung và Thanh Trung nhận được tiền thù lao 10 triệu đồng.

Công an quận Tân Phú đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Chí Trung và Thanh Trung. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ 1.000 phôi giả giấy chứng nhận tài khoản của Agribank, nhiều sổ tiết kiệm cùng hàng loạt hồ sơ giả khác như bằng lái xe, bằng đại học... cùng các thiết bị làm giấy tờ giả.