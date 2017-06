TP.HCM: Khởi tố chủ tịch phường nhận hối lộ

(PL)- Ngày 31-3, trung tá Trà Văn Lào - Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp cho biết cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về vụ chủ tịch phường 12, quận Gò Vấp nhận hối lộ bị bắt quả tang.

Theo đó, ông Lê Văn Bình (35 tuổi), Chủ tịch UBND phường bị bắt tạm giam hai tháng để phục vụ công tác điều tra. Như Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-3, nhận được tin báo, công an đã bắt quả tang ông Bình đang nhận 1,5 triệu đồng từ một người dân đến làm giấy tờ nhà. Theo trình bày của người dân này, ông có gửi giấy yêu cầu xác nhận hồ sơ nhà, đất gửi lên phường 12 nhưng phường hẹn đến ngày 5-4 mới giải quyết. Biết chuyện, ông Bình bảo nếu muốn được ký ngay thì phải “lót tay” 1,5 triệu đồng. Trong khi ông Bình đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Khám xét phòng làm việc của ông Bình, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, ông Bình đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. Trước đó đã có nhiều nguồn tin tố cáo ông Bình thường nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền từ một đến 1,5 triệu đồng mỗi khi người dân đến làm giấy đăng ký nhà, đất và các giấy tờ quan trọng khác. Số tiền này người dân phải kẹp trong hồ sơ cần đăng ký rồi đưa hồ sơ cho ông chủ tịch ký. V.THUẬT



