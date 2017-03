TP.HCM kiến nghị: Bồi thường nhà thuê nhà nước như nhà ở tư nhân

Số tiền bồi thường sẽ có trừ lại khoản tiền hóa giá nhà. Các trường hợp này vẫn sẽ được tái định cư theo quy định.

Theo UBND TP, trong thời gian qua, TP.HCM đã gặp một số khó khăn trong việc hỗ trợ di dời và tái định cư đối với người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Những người này phản ứng, khiếu nại, so sánh với các trường hợp đã được mua hóa giá nhà ở theo Nghị định số 61/CP được bồi thường theo diện sở hữu tư nhân (bằng 100% giá trị nhà và đất), trong khi hộ không mua nhà được do nằm trong khu vực quy hoạch (đã có quyết định thu hồi đất) thì chỉ được hỗ trợ 60% giá trị nhà và đất. Do đó, họ yêu cầu được bồi thường theo diện nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trừ đi số tiền hóa giá nhà theo quy định để bảo đảm công bằng.