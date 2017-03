TP.HCM kiến nghị: Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

Ngày 21-3, TP.HCM đã sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ba tháng đầu năm 2008. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo Ban An toàn giao thông TP và Phòng CSGT đường bộ (Công an TP) nghiên cứu, đề xuất biện pháp bắt buộc người đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả các tuyến đường.

Theo ông Quân, thời gian qua số lượng xe đạp điện tham giao thông tăng mạnh, tốc độ lưu thông của loại xe này rất cao (40 km/giờ trong nội thị, tương đương môtô, xe máy). Thế nhưng chưa có quy định về đăng ký, đăng kiểm đối với xe và kiểm soát khả năng điều khiển của người lái. Trong khi chờ các quy định, đề xuất mới về kiểm tra, xử lý, CSGT nên thường xuyên nhắc nhở người đi xe đạp điện đội MBH để bảo vệ chính mình.

Trước tình hình tai nạn giao thông tăng mạnh trong tháng 3, Chủ tịch Lê Hoàng Quân chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phạt nặng đối với những người vi phạm. Theo thượng tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng CSGT đường bộ, trong ba tháng qua, các hành vi như đi không đúng phần đường, vi phạm tốc độ, tránh hoặc vượt sai quy định... là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông làm chết người. Đặc biệt, số người đi bộ gây tai nạn tăng mạnh (trong ba tháng đầu năm 2008 chiếm 7% số vụ tai nạn và số người chết, trong khi cùng kỳ năm 2007 là 4%).

Hiện TP có tới 52 “điểm đen” về tai nạn giao thông, gần 260 điểm có nguy cơ ùn tắc, 125 giao lộ phức tạp. Trong những ngày qua, việc triển khai ồ ạt các công trình đào đường làm kẹt xe tăng mạnh. “Các dự án đào đường phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông, chống kẹt xe được cơ quan có thẩm quyền duyệt thì mới có thể giảm được kẹt xe” - thượng tá Thịnh đề nghị.