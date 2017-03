TP.HCM kìm hãm được tội phạm đường phố

Nhiều biện pháp để kéo giảm tội phạm • Mô hình SBC đang chờ Bộ Công an chấp thuận. Trả lời báo chí bên lề hội nghị, Thượng tá Vũ Như Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: Thời gian qua, hình sự đặc nhiệm góp phần kéo giảm được tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Bên cạnh các biện pháp đồng bộ khác, Công an TP có chủ trương triển khai lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo mô hình SBC và đang báo cáo Bộ Công an xin chủ trương để triển khai mô hình này. Hiện đặc nhiệm theo mô hình hai cấp (TP thuộc Phòng Cảnh sát hình sự; quận/huyện thuộc Đội Cảnh sát hình sự) và hoạt động tương đối rộng. Công an TP đề xuất Bộ Công an mô hình SBC theo một cấp để điều hành, chỉ huy thống nhất và tập trung nhưng có phân chia theo cụm, địa bàn nhằm linh hoạt, hỗ trợ trong trấn áp tội phạm đường phố. SBC sẽ được trang bị nhiều hơn về phương tiện, trang thiết bị, vũ khí… để hoạt động hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của người dân. Công an TP đã dự thảo đề án, khi được Bộ Công an chấp thuận là triển khai ngay. Họ là những trinh sát hình sự, hoạt động bí mật, nắm chắc pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, kỹ năng để đấu tranh với tội phạm manh động và nguy hiểm trên đường phố. • Quận 9: Trộm cắp phức tạp. Án trộm cắp vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tỉ lệ tội phạm tại địa phương. Công an sẽ tiếp tục phát động quần chúng phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo các đội nghiệp vụ của công an quận, công an phường nêu cao tinh thần trách nhiệm… Riêng về tội phạm cướp giật, chủ công vẫn là tổ hình sự đặc nhiệm và đây là lực lượng đủ khả năng trấn áp khi đối mặt với tội phạm. Quận 9 tập trung đông công nhân, sinh viên, học sinh lại là vùng giáp ranh nên tình hình tội phạm khá phức tạp. Công an sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, quản lý nhân, hộ khẩu để quản lý các đối tượng nghi vấn. Đại diện Công an quận 9 cho hay. • Đặc nhiệm Tân Phú tăng gấp đôi quân số. Theo lãnh đạo công an quận, trước đây lực lượng đặc nhiệm khoảng 10 người nhưng nay tăng cường lên 23 người kết hợp thêm một số lực lượng trinh sát khác tuần tra 24/24 giờ trên các địa bàn và việc tuần tra có trọng tâm, trọng điểm, đeo bám đối tượng nghi vấn. Công an phường, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố cũng đẩy mạnh tuần tra địa bàn.