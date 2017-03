TP.HCM: Lại tiếp diễn 1 vụ người TQ xem mặt tuyển vợ

Chiều 1/7 nguồn tin từ đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ và 5 đối tượng liên quan đến một vụ môi giới hôn nhân trái phép cho công an quận 10 lập hồ sơ xử lý.







Trong thời gian gần đây, nhiều người đàn ông Trung Quốc sang Việt Namxem mặt, tuyển vợ trái phép bị bắt quả tang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30’ trưa 30/6 các trinh sát của công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào ngôi nhà số 377/11 đường Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10. Tại địa điểm này cơ quan công an bắt quả tang 6 người có mắt, đang tổ chức một buổi xem mặt tuyển vợ trái phép.Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công a xác định, tổ chức buổi xem mặt tuyển vợ nói trên là Huỳnh Thị Bích Hợp (SN 1971, ngụ đường Âu Cơ, P.14, Q.11, TP.HCM). Được biết Hợp hành nghề môi giới hôn nhân từ năm 2010 đến nay.Theo đó mỗi cô gái Việt Nam được Hợp tác hợp thành công cho chú rể người Trung Quốc, Đài Loan thì bà trùm này sẽ lấy 1.800 USD từ phía người tuyển vợ. Số tiền này sau khi trừ các khoản chi phí như: giấy tờ xuất cảnh của cô dâu, tiệc cưới… còn lại thì Hợp bỏ túi.Riêng mỗi cô gái khi lấy được chồng để chuẩn bị có giấc mơ đổi đời thì cũng phải có nghĩa vũ chung chi cho Hợp 5 triệu đồng/trường hợp. Số tiền này, Hợp chia lại cho các điểm nuôi gái 1,5 triệu đồng/trường hợp, còn lại thì Hợp hưởng.Hợp được xác định là người có tiếng tăm trong lĩnh vực môi giới hôn nhân trái phép cho người Trung Quốc, Đài Loan lấy vợ Việt, mặc dù thâm niên trong nghề cũng chỉ gần 2 năm.Theo yêu cầu của Hợp, sáng 30/6, Lê Văn Phúc (SN 1961, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM) điều động 3 cô gái từ 19 đến 22 tuổi, quê tại Sóc Trăng, Cần Thơ và Tây Ninh đến ngôi nhà nói trên cho chú rể Zhang zhen (SN 1983, người Trung Quốc) xem mặt tuyển chọn. Cuộc thi tuyển đang diễn ra thì bị cơ quan công an ập vào bắt giữ.