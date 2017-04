TP.HCM: Làm chứng sai sự thật, một luật sư bị kiện

Trước đây, ông Phương kiện bà C., đòi bồi thường vì cho rằng luật sư này khai sai sự thật tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14) về các giao dịch mua bán nhà của ông, làm danh dự, uy tín, quyền lợi của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo đó, bà C. khai tại C14 là ông Phương đã nhờ bà làm chứng bốn lần khi giao dịch mua bán nhà với đối tác. Thực tế ông chỉ nhờ bà C. làm chứng đúng một lần, có trả phí dịch vụ hai triệu đồng trong giao dịch mua bán nhà 36 Nguyễn Thị Diệu (quận 3) nhưng bà đến trễ, không làm tròn vai trò của mình. Ngoài ra, bà C. còn khai không đúng với C14 rằng việc mua bán bốn căn nhà của ông Phương là hợp đồng giả cách.

Tại tòa, luật sư C. thừa nhận các lời khai trên tại C14 là không đúng sự thật và đề nghị trả lại ông Phương hai triệu đồng phí dịch vụ. Trước thái độ thành khẩn này, ông Phương đã thông cảm, không yêu cầu luật sư bồi thường.