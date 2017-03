TP.HCM: Lập nghiệp đoàn xe ôm kiêm trật tự viên giao thông

Theo đó, các tài xế xe ôm trong nghiệp đoàn sẽ được trang bị còi, gậy và mũ bảo hiểm để kiêm thêm nhiệm vụ trật tự viên giao thông giúp điều phối giao thông khi kẹt xe, bảo vệ hiện trường tai nạn, đưa người bị nạn đi cấp cứu, tham gia bắt trộm, cướp...

Ông Lâm Dũng Nam, Phó Trưởng Công an quận 2, cho biết mỗi tài xế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự sẽ được thưởng 200-500 ngàn đồng.