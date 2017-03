TPHCM: Lật tẩy chiêu lừa biến giấy trắng thành…95.000USD

Ngày 9/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho hay, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do 2 đối tượng người Nigeria thực hiện từ công an quận 1 để điều tra xử lý theo thẩm quyền.



Theo đó, đối tượng bị tạm giữ là Freeman Joe (SN 1978, quốc tịch Nigeria). Ngoài Freeman Joe, cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt một đối tượng người Nigeria khác cũng liên quan đến vụ lừa đảo.



Trước đó, Freeman Joe đến Công ty du lịch Ngôi sao Phương Nam, số 35 Mạc Đĩnh Chi gặp anh Võ Xuân Trường (SN 1980, Giám đốc công ty) để nói chuyện góp tiền vào dự án mà công ty này đang thực hiện.





Tại đây, Freeman Joe nói với anh Trường là có mang theo 95.000USD nhưng đã được nhuộm thành màu trắng nên cần dùng hóa chất để tẩy rửa. Để lấy lòng tin, Freeman Joe đã thao tác rửa được 3 tờ giấy trắng thành 3 tờ đôla Mỹ (mệnh giá 100USD/tờ) nhưng đến tờ thứ 4 thì không được.Lúc này, Freeman Joe yêu cầu anh Trường đưa 2.000USD để mua hóa chất về tẩy rửa số còn lại. Anh Trường đưa cho Freeman Joe 38 triệu đồng và Joe đưa số tiền trên cho một đối tượng khác cũng là người Nigeria.Thấy dấu hiệu Joe lừa đảo, anh Trường đã điện báo công an phường Đa Kao, Công an Q1. Ngay sau đó Công an quận 1 kết hợp với phòng nghiệp vụ đến đưa tên Joe về trụ sở làm việc. Lúc đầu Joe không chịu khai báo thành khẩn tên tuổi mà còn khai tên giả là Frank Obilumma (SN 1982, quốc tịch Nigeria).Khám xét khẩn ấp nơi Joe tạm trú tại khách sạn Nam Nhi số 353/20 Phạm Ngũ Lão, quận 1, công an thu giữ 1 va li, 1 laptop liên quan đến các hoạt động lừa đảo bằng thủ đoạn trên.Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 điều tra mở rộng.