TP.HCM liên tục xảy ra các vụ cướp xe vào ban đêm

Ngày 8-3, thông tin từ đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết cảnh sát hình sự đang nắm bắt thông tin lấy lời khai của các nạn nhân trong các vụ cướp xe táo tợn gần đây để phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Theo Cảnh sát hình sự, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cướp xe máy với đặc điểm chung là lúc đêm khuya, rạng sáng, hiện trường vắng người qua lại, kẻ cướp khống chế nên nạn nhân không kịp truy hô.



Những vụ va quẹt xe trên đường có thể là dàn cảnh, cướp tài sản (ảnh ND)



Khuya 5-3, anh Đ.Q.B (tạm trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe gắn máy hiệu Vision lưu thông ở địa bàn huyện Bình Chánh. Đến đoạn thuộc ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, bất ngờ có ba thanh niên chở nhau trên một xe gắn máy từ phía sau vượt lên, ép sát anh B…

Khi anh B chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị nhóm người này vung chân đạp vào xe làm anh té ngã xuống đường. Chúng xông đến đấm đá anh B túi bụi làm anh không thể kêu cứu rồi cướp xe của anh B tẩu thoát.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng 28-2 tại đường Tùng Thiện Vương (phường 13, quận 8) anh Nguyễn Ngọc T (35 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển xe gắn máy hiệu AirBlade đến trước nhà số 96, đường Tùng Thiện Vương thì bị hai thanh niên đi trên một xe gắn máy ép sát, dùng chân đạp anh ngã xuống đường rồi cướp lấy xe AirBlade.

Trong khi nạn nhân gắng gượng ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu có thêm ba thanh niên chạy đi xe máy đến. Cả ba giả vờ hỏi hỏi thăm anh T. chuyện gì mới xảy ra rồi yêu cầu anh cho mượn điện thoại di động để gọi công an phường gần đó đến hỗ trợ . Thấy anh T. chần chừ chưa kịp giao điện thoại thì nhóm này xông vào giật lấy điện thoại rồi lên xe bỏ chạy.



Hiện trường nơi anh Nguyễn Văn Phúc bị ba người lạ tấn công nghi định cướp xe (ảnh ND)

Mới đây, lúc 22 giờ 30 ngày 6-3, trên đường Tân kỳ- Tân Quý (đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xảy ra nghi án dàn cảnh cướp xe đang được công an quận Bình Tân tiếp tục làm rõ.

Thời điểm này, anh Nguyễn Văn Phúc, ngụ phường Tân Quý,quận Tân Phú đang chạy xe tay ga trên đường thì bị ba thanh niên lạ mặt đi hai xe gắn máy bám theo. Ba người này nhiều lần cố tình vượt lên chặn đầu xe để đạp vào xe anh Phúc nhưng bất thành. Đến khu vực kênh nước đen (phường Bình Hưng Hòa A) thì anh Phúc bị chúng đạp té ngã rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt.

Rất may cùng lúc này, tổ công tác phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm ngang qua, mời ba người về công an làm việc. Tuy nhiên cả ba chỉ khai nhận do thấy anh Phúc chạy xe nhanh suýt va chạm xe của họ nên quyết định chặn xe đánh anh dằn mặt.

Sau khi lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu, công an tạm ba người ra về.