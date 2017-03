TP.HCM: Một công ty vận chuyển chất thải nguy hại “chui”

Trưa 20-4, Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an TP.HCM (PC36) phối hợp CSMT Công an quận 9 bắt quả tang xe tải biển số 60N-1974 do tài xế Nguyễn Văn Khanh điều khiển đang đổ hai tấn mủ cao su tại lò gạch Trí Thức (tổ 5, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9).

Ông Khanh cho biết làm theo lệnh của ông Nguyễn Văn Đẩu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ xử lý môi trường Tân Phương Đông, trụ sở chính tại 25 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9. Qua kiểm tra, ông Khanh không có giấy phép lái xe và xe 60N-1974 cũng đã hết kiểm định, Công ty Tân Phương Đông không có chức năng vận chuyển chất thải nguy hại nhưng vẫn ghi dòng chữ “xe chở chất thải nguy hại”. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra kho chứa hàng của Công ty Tân Phương Đông. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty này hoạt động dịch vụ xử lý môi trường, xử lý rác thải công nghiệp, thu gom chất thải độc hại, bán buôn phế liệu, tái chế phế liệu... Tuy nhiên, theo trung tá Lâm Hiếu Nghĩa, Đội trưởng Đội 2 PC36, hiện công ty này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Thế nhưng kiểm tra tại trụ sở chính, PC36 phát hiện tại đây có 40 tấn mút xốp, simili dính keo, bột mủ cao su... Ngoài ra, kiểm tra tại kho hàng, PC36 còn thấy có thêm 20 tấn chất thải độc hại nữa (tổng cộng thành 60 tấn). Tất cả các chất thải này là của một số công ty khác giao cho Tân Phương Đông để tái chế. Tại hiện trường, chất thải đều để ngoài trời, kho che chắn thì sơ sài, nền đất đọng nhiều nước hôi thối. Làm việc với PC36, ông Nguyễn Văn Đẩu, Giám đốc Tân Phương Đông, cho biết mút xốp dính keo bán cho tư nhân làm yên xe; còn simili dính keo, PU màu, giấy tráng lớp PE thì một phần giao cho các lò gạch ở quận 9 đốt lò (trong đó có Trí Thức) và một phần giao cho Công ty Xi măng Holcim để đốt. PC36 đã đình chỉ việc Tân Phương Đông giao chất thải cho các lò gạch làm chất đốt. Đồng thời, PC36 yêu cầu Tân Phương Đông giữ nguyên hiện trạng, tự bảo quản tại chỗ số chất thải trên, tạm thu giữ các giấy tờ do Tân Phương Đông cung cấp (gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hợp đồng xử lý chất thải...). Cạnh đó, PC36 yêu cầu giám đốc Công ty Tân Phương Đông đúng 9 giờ thứ Năm (23-4) phải có mặt tại trụ sở PC36 để làm việc. Về việc lò gạch Trí Thức mua mủ cao su để đốt lò gây ô nhiễm nghiêm trọng, PC36 đã yêu cầu chủ lò là ông Nguyễn Thành Trí đến hiện trường làm việc. Tuy nhiên, ông Trí đã không đến. Chúng tôi sẽ theo dõi và thông tin tiếp. TRỌNG MẠNH