TPHCM: Một gia đình bị khủng bố bằng “bom” sơn

Phía trước nhà bà Hồng bị tạt đầy sơn





Một quả “bom” sơn bỏ lại trước nhà bà Hồng



Theo Trung Kiên (DT)



Theo trình bày của bà Khưu Thị Hồng (57 tuổi), rạng sáng 31/8, bà Hồng cùng chồng là ông Lê Văn Hải (64 tuổi, bị tai biến) và 4 đứa con đang ngủ tại căn nhà của mình, số 14/15A, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn chợt nghe thấy tiếng động lạ.Vừa bước ra ngoài kiểm tra, bà Hồng hốt hoảng phát hiện phía hiên trước nhà bị kẻ gian tạt đầy sơn màu xanh và một mảnh giấy có nội dung đe dọa uy hiếp cả gia đình bà. Sự việc sau đó được bà Hồng trình báo công an khu vực và ban chỉ huy ấp Dân Thắng đến lập biên bản đưa lên xã Tân Thới Nhì chờ xử lí.Theo bà Hồng, nguyên nhân dẫn đến việc gia đình bà bị ném “bom” sơn có khả năng xuất phát từ việc làm bậc lên xuống trước nhà. Bà Hồng cho biết, do con đường trước nhà thời gian gần đây thường xuyên bị ngập nặng do một hộ dân làm gờ đường khá cao khiến nước không thể thoát, làm tràn vào nhà những căn nhà nằm ở khu vực trũng.Dù đã nhiều lần bà Hồng cùng người dân nơi đây gửi đơn lên chính quyền địa phương về vụ việc trên nhưng vẫn chưa nhận được sự giải quyết thấu đáo nào. Để “đối phó” với việc nước tràn vào nhà làm đảo lộn sinh hoạt, đặc biệt là người chồng bị tai biến thường xuyên phải “ngâm” trong nước nên bà Hồng đã cho xây cao phần hiên trước nhà và bậc lên xuống.Việc thi công này đã được lực lượng chức năng giám sát và yêu cầu sửa những phần xây dựng không hợp lệ nhằm đảm bảo không lấn chiếm lòng lề đường.Khi công trình vừa xây xong ngày 30/8 thì đến rạng sáng 31/8, nhà bà Hồng đã bị tạt sơn, kèm theo đó là những lời đe dọa sặc mùi “xã hội đen”.Trước sự an toàn của gia đình bà Hồng và đảm bảo đời sống cho nhiều hộ dân đây, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết sự việc trên.