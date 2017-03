TP.HCM: Một giờ 3 vụ cháy, 1 người tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 2/2/2011 (30 tết) ở số nhà 433/3 đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp).

Ngay sau khi nhận được thông tin, 6 xe chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp cùng với hàng chục chiến sĩ đã có mặt kịp thời để thực hiện công tác dập lửa. Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người, nhưng một phần gác suốt, làm bằng gỗ ọp ẹp cùng một số tài sản cá nhân đã bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp quận 1 trưa 30 tết đã huy động 1 xe thang chữa lửa để khống chế "bà hỏa" tại vụ cháy ở đường Bùi Viện. (ảnh: N.D)

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão – quận 1), chiều nay (2/2/2011), trao đổi cùng với VTC News, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Vĩnh Tuyến cho biết, lãnh đạo quận đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy này 10 triệu đồng. Bên cạnh đó UBND phường Phạm Ngũ Lão cũng hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân đón tết.

Khoảng hơn 15 giờ chiều nay, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp quận 1 đã tìm thấy 1 xác nạn nhân nam tên Lê Trần Vĩ Tuấn (SN 1984), con của chủ nhà bà Trần Thị Phi (SN 1955, chủ căn nhà xuất phát vụ cháy).

Bà Phi thông tin: Tuấn do uống rượu say, không tỉnh nên đã bị chết ngạt. Nguyên nhân cháy đã được cơ quan chức năng xác định là do bất cẩn khi chủ nhà thắp nhang cúng trưa 30 tết.

Có 6 hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ cháy này được bố trí ở tạm tại 3 phòng ở chung cư 207 Bùi Viện – quận 1.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tiếng của trưa 30 tết, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 3 vụ cháy với 1 người tử vong.

Theo Việt Dũng (VTC News)