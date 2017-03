TP.HCM: Một ngày hai vụ ẩu đả chết người

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra hai vụ án mạng tại quận 8 và quận 10.

Vào khoảng 21 giờ 30 tối 5-5, tại trước nhà số 29/8/25 đường Bình Đông, phường 15, quận 8, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệp (22 tuổi, quê An Giang) Trần Thị Thanh Thúy (19 tuổi, ngụ quận 8) xảy ra cãi nhau. Thấy vậy, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (là chị họ của Thúy) đến can ngăn. Nhưng việc can ngăn không được mà lại xảy ra mâu thuẫn giữa anh Hiệp và vợ chồng chị Oanh.

Chứng kiến sự việc, LHA (16 tuổi, là con ruột của vợ chồng chị Oanh) chạy đến dùng hung khí đâm anh Hiệp. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hiệp đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trước đó ít phút, vào 20 giờ 30 tối 5-5, do mâu thuẫn trong lúc bán quán cháo vịt ở số 246/1 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, Nguyễn Thị Thùy dùng dao Thái Lan đâm anh Sâm Tấn Hải là người làm thuê quán cháo. Do vết thương nặng nên anh Hải đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai vụ việc đều đã được PC45 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cùng công an quận 8 và quận 10 khám nghiệm hiện trường, tử thi để lập hồ sơ điều tra xử lý những người gây án.