TP.HCM: Năm 2008, giảm 15% số vụ tai nạn giao thông

Theo đó, mục tiêu đặt ra là giảm ít nhất 15% số vụ, 15% số người chết và 15% số người bị thương do TNGT so với năm 2007. TP sẽ hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông kéo giảm so với năm 2007; không để xảy ra đua xe trái phép; thiết lập lại trật tự lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Quyết định này có hiệu lực từ 31-7.

Phó chủ tịch cũng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc việc lập lại trật tự dừng, đỗ xe ôtô tại TP, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp dừng, đỗ xe ôtô không đúng nơi quy định.