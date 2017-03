TP.HCM: Nạn lừa bán khách ở bến xe “dù” Huệ Thiên 3

Bắt đầu từ 4 giờ sáng, các xe khách từ trong bãi của cây xăng Huệ Thiên 3 (phường Tam Bình, Thủ Đức) dàn hàng đậu ra tận giữa quốc lộ 1A để đón khách. Chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, mỗi xe đã kiếm được vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng.

Giành giật, lôi kéo khách rồi sang bán

Trong nhóm “cò”, nổi nhất là Hùng Huế, tiếp đó là hàng chục thanh niên bặm trợn. Mỗi khi có khách trờ tới, họ xông đến lôi kéo, giành giật túi xách, hành lý và đẩy người lên xe. Khi bắt được khoảng trên dưới chục người, các xe “dù” bắt đầu đảo một vòng ra đến Trạm 2 rồi quay trở về cây xăng để sang cho xe khác. Khi khách lên, lơ xe sẽ thu tiền ngay. Khi sang bán mỗi khách, nhà xe lấy được ít nhất 100 ngàn đồng mà chỉ phải chạy một vòng trên dưới 10 km. Khi bị sang qua xe mới, đa số hành khách vẫn phải trả thêm tiền.

Khoảng 8 giờ sáng 23-11, sau khi số xe “dù” trong cây xăng Huệ Thiên 3 đã lên đường “làm ăn” trở về, chiếc xe 30F-2939 gắn biển xe chất lượng cao tiếp nối “xuất bến” ra khỏi cây xăng. Tới ngã tư Gò Dưa, hai lơ xe xuống không hỏi han gì kéo tay đẩy bốn hành khách lên xe. Đi tiếp khoảng 100 mét thì có một phụ nữ ẵm con nhỏ cũng bị kéo lên. 10 phút thì lơ xe đến từng ghế thu tiền. Anh VBD (ngụ quận Tân Bình) đi Huế bị thu 220 ngàn đồng. Khi anh hỏi vé, tay lơ nói: “Đây là xe chất lượng cao, cứ yên tâm, không sang xe đâu mà ngại”.

Tuy nhiên, xe này bắt đầu chạy lòng vòng và trở về đậu ngay cây xăng Huệ Thiên 3. Thấy vậy, hành khách bắt đầu phản đối. Ngay lúc ấy, một xe khách khác trờ tới. Như đã thỏa thuận từ trước, nhóm lơ xe 30F-2939 trèo lên mui dỡ xe máy của khách chuyển qua xe bên kia. Người phụ nữ có con nhỏ tỏ ra rất lo lắng nhưng rốt cuộc chị và những người khách cũng phải nhắm mắt bước qua xe bên kia.

Quá trình xe 30F-2939 từ cây xăng Huệ Thiên 3 đi bắt khách cho đến lúc quay lại khoảng 30 phút, chỉ quay vòng trên một đoạn đường hơn chục km, nhóm người trên xe này đã thu được ít nhất vài trăm ngàn đồng. Bác T. - người dân ở gần cây xăng nói việc sang bán khách là chuyện thường ngày tại đây. Ngoài xe 30F-2939 còn một loạt xe cũng với thủ đoạn như trên đã lừa rất nhiều hành khách để lấy tiền.

Nhiều nạn nhân khác cũng bị lừa nhưng đành im lặng chấp nhận . Chị Th. làm công nhân ở Thủ Đức có việc gấp về quê ở Hà Nội, một tay xe ôm dụ chở xuống cây xăng Huệ Thiên 3 hứa tìm xe đi ngay với giá 420 ngàn đồng. Nhưng cuối cùng chị phải đợi cả buổi để sang xe và khi lên xe mới còn phải trả thêm một khoản tiền nữa.

Nhồi nhét, mắng chửi khách

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi lôi kéo, sang bán khách cho những xe khác, hành khách lên xe bị nhồi nhét và đối xử rất tệ. Sáng 21-11, chị NTT vừa xuống trạm xe buýt ngay cạnh cây xăng Huệ Thiên 3 để đón xe đi Đà Nẵng thì Hùng Huế kéo xềnh xệch chị lại chiếc xe đề tên Quang Anh chạy tuyến Hà Nội-Giáp Bát, biển số 35N-7306. Hùng Huế cùng ba thanh niên của xe 35N-3706 lôi túi xách, kéo chị T. lên xe: “Bảo lên là phải lên!”. Rồi ông ta quay ra nói với người bán hàng: “Bán cho nó ly cà phê bỏ vào bịch và một ổ bánh mì”. Nhìn khuôn mặt dữ tợn và lạnh lùng của đám người đó, chị T. đành lên xe và móc tiền trả những đồ ăn thức uống bị “lệnh” phải mua.

Ra đến Đồng Nai, xe còn bắt rất nhiều khách dọc đường, nhồi nhét không thương tiếc. Trên xe, cả tài xế và lơ xe tổng cộng đến bảy người, mặt mày bặm trợn liên tục chửi thề. Nhất là gã thanh niên đi thu tiền, anh ta luôn để ý nhất cử nhất động của hành khách. Thấy chị T. đội mũ, anh ta gằm mắt: “Không được đội mũ. Bỏ mũ ra!”. Không được đội mũ mà trời thì nắng, chị T. lấy kính ra đeo. Anh ta quát vào mặt: “Mày đeo kính để dọa ai đấy. Tao bảo bỏ kính ra”. Biết chị T. sắp bị ăn đòn nếu không nghe lời, một lơ xe khác có vẻ ái ngại nhìn: “Bỏ kính ra đi”. Trước tình hình có vẻ không ổn, chị T. xin xuống xe sớm. Đến đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận, xe dừng ăn cơm, chị T. vội vàng xuống đón xe khác.

Ngoài ra, tại điểm đón khách ở cây xăng Huệ Thiên 3, việc hành khách bị đánh chửi diễn ra như cơm bữa, nhất là với những người bị lôi kéo nhưng phản đối không chịu lên xe.

Chưa thể dẹp bỏ?

Cây xăng Huệ Thiên 3 là một điểm nóng về tình hình an ninh trật tự. Công an phường Tam Bình đã bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc, mua bán sử dụng ma túy, đánh nhau giành khách giữa các đám “cò”. Mới đây, ngày 22-11, công an phường bắt quả tang hai đối tượng đang mua bán ma túy tại khu vực cây xăng, thu giữ nhiều tép heroin. Vừa qua, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ một “cò” xe tên Sơn về hành vi giết người. Do giành khách Sơn đã rút dao đâm một “cò” xe khác tên Đen, làm Đen chết tại bệnh viện.

Trung tá Thái Văn Sơn - Trưởng Công an phường Tam Bình cho biết cây xăng Huệ Thiên 3 có giấy phép đậu xe, tuy nhiên không phải là bến đón khách. Công an phường cũng đã phối hợp với ngành giao thông công chánh kiểm tra, xử phạt việc đậu xe trái phép tại đây nhưng khi lực lượng đi rồi thì việc lộn xộn lại tái diễn. Công an phường đã gửi kiến nghị cơ quan chức năng rút giấy phép bãi đậu xe của cây xăng nhưng chưa thấy hồi đáp.

Theo trung tá Trần Như Sỹ - Đội trưởng Đội 6 CSGT thì đơn vị ông chỉ phạt việc đón khách trên quốc lộ, còn hành vi lôi kéo người vào trong cây xăng không xử phạt được. Trung tá Sỹ nhận định muốn giải quyết dứt điểm nạn đậu, đón khách của xe “dù” tại cây xăng Huệ Thiên 3 cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng chứ nếu đơn lẻ từng đơn vị thì không thể giải quyết.

Và trong khi chờ các cơ quan chức năng, hàng ngày rất nhiều người vẫn phải chịu cảnh bị lừa, bị sang bán và bị nhồi nhét, đối xử thậm tệ khi đi trên xe.