TP.HCM: Người mẹ đánh chết con đã “biến mất”

Thông tin ban đầu cho biết nhiều khả năng bà Mai đã rời khỏi nơi tạm trú mấy ngày trước khi bé Hoàng mất. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh lai lịch bà Mai tại nguyên quán huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Cho đến hôm qua, thi thể bé Hoàng vẫn còn lưu giữ tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy vì không có thân nhân đến nhận. Trước hoàn cảnh thương tâm trên, một người hàng xóm đã tự nguyện xin nhận xác bé Hoàng về an táng nhưng không được do vướng thủ tục. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân bé Hoàng chết là “chấn thương sọ não do tác động ngoại lực” (Pháp Luật TP.HCM hôm qua đưa tin).