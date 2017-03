TP.HCM: Nhà 2 tầng bốc cháy, cả khu dân cư náo loạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong khu dân cư khiến nhiều người hốt hoảng



Theo Trung Kiên (DT)



Nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 13h30’, khói lửa bắt đầu bùng lên từ căn nhà 2 tầng trong hẻm 82/29D đường Đinh Tiên Hoàng. Do lửa cháy quá lớn kèm theo khói, gây ngạt nên người dân và những người thuê trọ trong căn nhà trên không thể tiếp cận khống chế đám cháy.Nhận tin báo, Phòng CS PCC quận Bình Thạnh đã điều 2 xe nước cùng hơn 20 chiến sĩ xuống hiện trường triển khai các phương án dập lửa, không cho cháy lan sang các hộ dân lân cận.Gần 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên nhiều máy may công nghiệp, vải vóc cùng vật dụng trong căn nhà trên đã bị cháy rụi. Rất may, vụ cháy không gây thương tích về người.Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.