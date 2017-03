TP.HCM: Nhiều quận ngưng xử phạt sai phép phần nội thất

Theo công văn này, những điều chỉnh thiết kế bên trong nhà như thay đổi vị trí ô thông tầng, vị trí cầu thang, nhà vệ sinh, vách ngăn... không bị xem là xây dựng sai phép nếu không làm thay đổi diện tích sàn xây dựng, ảnh hưởng đến mật độ xây dựng.

Nhiều nơi như ở quận 6, trước đây có xử phạt một số trường hợp xây dựng phần nội thất không đúng so với bản vẽ xin cấp phép xây dựng thì nay đã ngưng. Ông Đặng Bích Thuận, Phó Chánh thanh tra xây dựng quận 6, cho biết: “Chúng tôi sẽ theo đúng tinh thần Công văn 1560. Đối với những phần nội thất cầu thang, vách ngăn... thì chủ đầu tư toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, có nhiều điểm mà chúng tôi không rõ sẽ giải quyết ra sao. Theo Công văn 1560, chủ đầu tư được tự do thay đổi vị trí cầu thang so với giấy phép. Tuy nhiên, nếu cho phép thay đổi vị trí cầu thang thì có cho phép thay đổi vị trí xây dựng mái che thang không? Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp có xây dựng mái che thang. Chúng tôi mong Sở Xây dựng TP sớm có hướng dẫn cụ thể để có hướng xử lý cho phù hợp”.

Riêng ở các quận 5, Tân Phú, Thủ Đức... từ trước vốn chỉ quan tâm đến các yếu tố quy cách xây dựng, chỉ giới, tiêu chuẩn xây dựng... chứ không quản lý phần nội thất. Do đó, việc ra đời Công văn 1560 không gây khó khăn gì cho công tác thanh tra xây dựng và cấp “giấy hồng”.