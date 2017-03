TP.HCM: Ong tấn công, 22 học sinh phải cấp cứu

Theo mô tả của các học sinh, loại ong tấn công có màu đen, đuôi vàng và to hơn ong vò vẽ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một học sinh ném đá nghịch vào ổ ong khá to phía bụi cây nằm sau trường.

Đến 18 giờ, bác sĩ Phạm Văn Thà - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 2 cho biết đã cho tám em xuất viện. Những học sinh còn lại vẫn được tiếp tục theo dõi do vẫn chưa xác định được loại ong đốt, đề phòng tình huống xấu sẽ chuyển lên tuyến trên.

Chiều qua (1-9), Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Châu cho biết hệ thống bệnh viện thành phố đã sẵn sàng cấp cứu trong và ngoài bệnh viện khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong dịp 2-9.