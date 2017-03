TP.HCM phá băng trộm và tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Hoàn bị bắt vào sáng 1-12, khi đang mua chiếc xe tay ga hiệu Air Blade trộm cắp của Nguyễn Bình Dương với giá 8 triệu đồng.

Từ đầu năm 2010, nhóm Hoàn chuyên mua xe trộm cắp rồi làm giấy tờ giả cho đàn em mang đi cầm cố, tiêu thụ… Đường dây này có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn Đồng Nai và TP.HCM. Cùng vai trò cầm đầu còn có Vũ Công Huy (Huy trố), Phạm Văn Thành (Kiến cắn), Ngô Anh Toàn (Toàn ngát) đã bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ vào giữa năm nay. Qua khai thác Huy, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để triệt phá toàn bộ băng nhóm này.

Hoàn (áo trắng) và hai tên đàn em đắc lực. Ảnh: CTV

Đến nay, PC45 - Công an TP.HCM đã thu giữ 120 xe máy, tay ga các loại (chủ yếu là Air Blade), trong đó có 45 xe bị mất trộm thuộc TP.HCM và các tỉnh. Ngoài ra, công an còn thu giữ tám biển số phản quang, một giấy chứng nhận của Công an tỉnh Lâm Đồng, quân phục, hai bình xịt hơi cay, roi điện, đoản, dao, gậy sắt…

Hiện PC45 đang mở rộng điều tra, tiến hành truy bắt những người liên quan.

ÁI NHÂN - H.TUYẾT