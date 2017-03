TP.HCM: Phá đường dây gái gọi cao cấp

Chiều 26-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận 1 triệt phá đường dây gái gọi cao cấp do “má mì” kiêm bán dâm Mã Thị Thúy Oanh (22 tuổi, trú Vĩnh Long) cầm đầu.

Kiểm tra khách sạn Thủy Tiên (304 Trần Hưng Đạo, quận 1), công an bắt quả tang ba cặp nam nữ trong đường dây này đang mua bán dâm. Các gái bán dâm khai nhận đã bán dâm với giá 100 USD/lượt. Theo điều tra ban đầu, Thúy Oanh chăn dắt khoảng 20 cô gái trẻ, đẹp (chủ yếu quê Cần Thơ, Vĩnh Long), tổ chức hoạt động mại dâm trong ba năm nay. Để lập nên đường dây gái gọi với giá quy định ít nhất 100 USD, Oanh thường lui tới các tụ điểm ăn chơi trong khu vực trung tâm thành phố để “tiếp thị” với khách. Mỗi gái bán dâm sau khi đi khách phải chi lại cho Oanh 300.000 đồng tiền môi giới. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. PV