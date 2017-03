TP.HCM phá đường dây làm giả tân dược

Ngày 29-8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây làm thuốc tân dược giả do Mai Công Phu (63 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cầm đầu chuyên sản xuất, buôn bán thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh giả.

Trưa 25-8, tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt - Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), PC46 bắt quả tang Mai Thanh Hoàng (con ông Phu, trú quận Tân Phú) chở thùng tân dược đi giao cho Khưu Tuấn Cường ở phường 5, quận 6.

Qua kiểm tra, bên trong thùng carton chứa 13 bịch thuốc tân dược dạng viên con nhộng không ghi nhãn hiệu.

Hoàng khai nhận đã mua số thuốc trị đau nhức trên tại chợ tân dược ở quận 10 rồi đưa về nhà chị vợ trên đường Bùi Tư Hoàng (phường An Lạc, quận Bình Tân) để bóc bỏ vỉ. Sau đó số thuốc này sẽ được Hoàng giao cho Cường dập thành thuốc ngoại, bán ra thị trường thu lợi.





Mai Công Phu (trên cùng) cùng các nghi phạm trong đường dây sản xuất tân dược giả. Ảnh: T.TÂN

Theo Thượng tá Đinh Văn Toàn, Phó Đội trưởng Đội 9 PC46, khi trinh sát ập vào nhà Cường ở đường Rạch Cát Bến Lức (phường 7, quận 8) thì phát hiện Trần Quang Sơn đang ép vỉ thuốc, cắt vỉ và đóng hộp thành phẩm thuốc giả Pharmaton và Di Ansel. “Sơn khai nhận sản xuất thuốc giả theo yêu cầu của Cường” - Thượng tá Toàn nói.

Từ lời khai các nghi phạm, công an khám xét khẩn cấp nhà người thân của ông Phu ở huyện Bình Chánh, thu giữ bốn thùng thuốc giả thành phẩm và hai thùng vỏ hộp thuốc giả các loại. Bước đầu, ông Phu khai nhận đã mua các loại tân dược do Việt Nam sản xuất, sau đó bóc ra thành từng viên giao cho Cường để làm giả. Ông Phu đã thuê người làm giả bao bì, giao cho Cường. Công an cũng khám xét, thu giữ nhiều tang vật dùng để tạo mẫu sản phẩm thuốc giả cùng nhiều bao bì thuốc tân dược dùng để làm mẫu, nhãn hướng dẫn sử dụng..., chủ yếu các loại gồm: Neo-codion, Fugacar, Alpha Choay, Laroscorbine, Neo-Tergynan…

Theo công an, số thuốc giả do đường dây này sản xuất sau đó sẽ mang đi tiêu thụ bán tại các tỉnh miền Tây và miền Trung.

Đáng chú ý, cũng với hành vi sản xuất tân dược giả, tháng 3-2010, Phu đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt năm năm sáu tháng tù. Năm người khác trong gia đình Phu như em trai, con gái, con rể cũng bị phạt tổng cộng 16 năm tù. Khi vừa được ân xá, Phu lại lao vào đường cũ.

“Trong quá trình bóc vỏ, thuốc có thể bị nhiễm khuẩn. Khi khoác nhãn mác ngoại, người tiêu dùng sẽ bị móc túi 2-3 lần” - Thượng tá Toàn cho biết.

Theo công an, các loại thuốc ngoại luôn có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Một số trình dược viên không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, tạo ra kẽ hở cho kẻ xấu trục lợi.