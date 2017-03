TP.HCM phá hai ổ cá độ trong quán cà phê

Tại Nhà Bè, khuya 26-6, trinh sát ập vào quán cà phê Điểm Hẹn Nhà Bè trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, bắt quả tang 33 người đang tham gia cá độ. Đây là ổ cá độ do Nguyễn Nhật Trí (ngụ quận 10) cùng ba đồng phạm khác tổ chức.

Công an đã thu giữ hơn 45 triệu đồng, nhiều giấy tờ, sổ sách ghi nội dung cá độ và ghi phơi, 22 ĐTDĐ, 18 xe máy của các con bạc…

Trước đó, đêm 25-6, trinh sát phối hợp cùng Công an quận 3 bắt quả tang 24 người cá độ bóng đá tại quán cà phê CR9 trên đường Hoàng Sa. Công an đã thu giữ tại quán này gần 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá.

Tại Cà Mau, rạng sáng 27-6, công an ập vào quán cà phê Phương Thủy, số 26 Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau, bắt quả tang 32 người cá độ bóng đá. Công an thu giữ 38 triệu đồng, hàng chục xe máy, điện thoại cùng 12 “phơi kèo” của các con bạc… Trước đó, tối 23-6, công an cũng bắt quả tang một vụ cá độ bóng đá ăn tiền khác tại quán cà phê Phương Nam ở phường 4, TP Cà Mau…