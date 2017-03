TP.HCM: Phá ổ cá độ bóng đá, tạm giữ 22 đối tượng

Khoảng 22 giờ 15 ngày 25-4, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM và Công an quận Tân Bình đã ập vào quán cà phê trên, bắt quả tang số người này đang say máu đỏ đen. Tang vật thu giữ gồm 92,6 triệu đồng, sáu tờ phơi thể hiện giá trị cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng, 36 xe máy, hơn 20 điện thoại di động, ba tivi... Công an quận Tân Bình đã tạm giữ 21 nghi can cùng chủ quán cà phê nói trên để xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo điều tra ban đầu, người tổ chức cá độ là chủ quán Nguyễn Thị Thùy Trang.