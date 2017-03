TP.HCM sẽ có trực thăng chữa cháy?

Điện ở các chung cư cũ câu mắc không an toàn; sang chiết, bán lẻ hóa chất dễ gây cháy nổ; các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người là ở các hộ kinh doanh hoặc các cơ sở nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư… Báo cáo tại hội nghị sơ kết hai năm về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP.HCM ngày 30-6 cho biết như trên.

Theo Cảnh sát PCCC, hai năm qua TP.HCM xảy ra gần 1.500 vụ cháy, nổ làm chết 35 người, bị thương 92 người và thiêu rụi hơn 635 tỉ đồng. Các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất xen cài trong khu dân cư, cơ sở kinh doanh, tàng trữ hóa chất, xăng dầu, gas...





Vụ cháy gây thiệt hại 80 tỉ đồng ở Công ty Nệm Vạn Thành là do điện. Ảnh: N.TÂN

Theo phân tích của cơ quan chức năng, hơn 70% vụ cháy nổ liên quan tới các thiết bị điện, trong đó đa phần các chung cư cũ có đường dây dẫn sau điện kế câu, mắc không đảm bảo an toàn… Về quản lý hóa chất thì chưa có quy định tách biệt kinh doanh hóa chất công nghiệp với hóa chất hương liệu, phụ gia thực phẩm nên dễ nhầm lẫn gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Việc sang chiết, đóng gói, bán lẻ hóa chất không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC…

Trước hàng loạt tồn tại trong việc quản lý hóa chất, Sở Công Thương đề xuất siết việc quản lý, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đồng thời, khảo sát, chọn địa điểm phù hợp xây dựng khu tập trung kinh doanh và tồn chứa hóa chất; có phương án di dời các cơ sở kinh doanh/kho chứa hóa chất tồn tại trong khu dân cư vào khu tập trung.

Về mối nguy gây cháy nổ trong sử dụng điện, công ty điện lực cho rằng phải có sự phân cấp kiểm tra do cảnh sát PCCC chủ trì; phân công cụ thể trách nhiệm các thành viên. Bên cạnh đó, Công an TP tập trung kiểm tra mạng điện ở các chung cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư… Song song với việc kiểm tra phải kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết hiện đã có chủ trương về lộ trình thực hiện đề án nâng cao năng lực PCCC TP.HCM. “Riêng việc trang bị máy bay trực thăng để chữa cháy thì đã có dự kiến xây dựng phương án tiền khả thi. Trên cơ sở này sẽ có báo cáo đề xuất xin chủ trương của TP” - ông Bửu nói và cho rằng trong thời gian không xa, năng lực PCCC trên địa bàn TP sẽ tốt hơn.