TP.HCM: Tai nạn giao thông giảm trong Tết dương lịch

Trong đó có ba ca tử vong, giảm hơn 50% so với dịp Tết dương lịch năm ngoái. Tại Bệnh viện Cấp cứu Sài Gòn trong ngày qua chỉ có bốn ca tai nạn giao thông nhập viện nhưng không có ca nào bị chấn thương sọ não. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, từ chiều 31-12-2007 đến chiều ngày 1-1-2008, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng có ba ca chấn thương đầu do không đội mũ bảo hiểm.

Hôm qua (1-1-2008), thượng tá Thân Minh Khuya, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM, cho biết từ ngày 31-12-2007 đến rạng sáng qua (1-1-2008), CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hơn 2.700 vụ vi phạm an toàn giao thông. Trong đó, có 168 xe bị tạm giữ do người điều khiển không xuất trình được đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái...

Cũng theo thượng tá Khuya, do Phòng CSGT đã có kế hoạch phân luồng kịp thời nên không xảy ra ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trung tâm thành phố.