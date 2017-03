TP.HCM: Tiếp nhận 4 người nước ngoài lang thang, không giấy tờ

Trước đó, trung tâm tiếp nhận sáu người gốc châu Phi thuộc diện trên. Sau đó, Phòng xuất nhập cảnh Công an TP.HCM (PA18) đã xác minh và đưa ra ngoài hai trường hợp. Thời gian lưu giữ là 30 ngày. Nếu quá thời hạn này phải có ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Theo ông Thanh, trong thời gian lưu giữ ở TTHTXH, người nước ngoài được hưởng chế độ như các đối tượng khác do trung tâm tiếp nhận. Trước đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM đã có văn bản đề xuất đưa người nước ngoài lang thang không có giấy tờ tùy thân vào cơ sở xã hội trong thời gian chờ Bộ Công an, Chính phủ có ý kiến. Hiện nay, tình trạng người nước ngoài lang thang, không giấy tờ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt người gốc châu Phi.

“Ban đầu mới vào trung tâm, những người này có hợp tác, tuy nhiên sau đó, họ bày tỏ thái độ bất hợp tác, la hét, gây mất trật tự” - ông Thanh cho biết.

Trưa 28-12, trước quán cơm Cây Trâm (phường 9, quận Gò Vấp), người đi đường phát hiện một ông “Tây đen” nằm chết. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng phòng Hộ tịch-Lý lịch tư pháp-Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết theo Nghị định 158, khi có thông tin về người nước ngoài chết thì công an phải phối hợp với cơ quan y tế và Sở Ngoại vụ xác định nguyên nhân chết. Việc khai tử cho người đó được thực hiện tại Sở Tư pháp TP, nơi cư trú cuối cùng của người đó. Sở Tư pháp sẽ làm thủ tục khai tử trình UBND TP cấp giấy chứng tử. Một cán bộ Sở Ngoại vụ cho biết sở này sẽ phối hợp với công an lập biên bản hiện trường, kê biên, bảo quản tài sản, đồng thời thông báo cho cơ quan ngoại giao của người chết biết để phối hợp bàn giao tử thi hoặc hỏa táng. Nếu có dấu hiệu hình sự thì phải chuyển đến Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao biết để hướng dẫn nghiệp vụ.