TPHCM: Triệt phá sòng bạc sát phạt suốt đêm giữa khu dân cư

Sau khi nhận nguồn tin mật báo từ quần chúng về sòng bạc hoạt động rầm rộ, sát phát suốt đêm tại một căn nhà trên đường 3/2, công an quận 10 đã lên kế hoạch đấu tranh triệt phá tụ điểm tệ nạn này.



Ngày 27/9, hàng chục trinh sát đã ập vào sòng bạc trên, dù các đối tượng manh động bung cửa bỏ chạy nhưng cảnh sát vẫn bắt quả tang 16 con bạc đang sát phạt nhau. Tang vật thu giữ gồm gần 100 triệu đồng, nhiều bộ bài, đồ chơi ma túy, 14 xe máy.



Tại cơ quan công an, các con bạc khai báo, đứng ra tổ chức sòng bạc này là Ngô Văn Bửu. Tên Bửu và đồng bọn có nhiệm vụ cảnh giới, thông báo cho các con bạc khi có công an. Mỗi lần các con bạc tới sát phạt, đối tượng này thu 200.000 đồng/người.



Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, bọn chúng nhiều lần thay đổi địa điểm trước khi chọn “căn cứ” là căn nhà trên đường 3/2.



Hiện công an quận 10 đang lập hồ sơ xử lý nhóm con bạc trên về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.





Theo DT