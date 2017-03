TP.HCM: Va quẹt xe, đâm chết 2 người

Sau đó, giữa hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, bất ngờ một trong hai người đi xe wave rút dao bấm, đâm trực tiếp vào ba đối thủ.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, những mũi dao oan nghiệt này đã khiến Nguyễn Minh Đức (27 tuổi, ngụ Q.1) chết tại chỗ; Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi, ngụ Q.3) chết tại bệnh viện; Phạm Hoàng Đình Hùng (27 tuổi, ngụ Q.3) bị trọng thương.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ. Những người dân nào chứng kiến được sự việc có thể liên hệ với công an Q.1 để cung cấp thêm thông tin.

* Chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Phú đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Văn Tình (25 tuổi, quê Vĩnh Long) do liên quan đến vụ giết người cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 6.8, chị Nguyễn Thị Mỹ Thanh (25 tuổi, quê An Giang) đã phát hiện em gái của mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Huệ (21 tuổi, quê An Giang) chết tại nhà thuê ở hẻm 84 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Phú đã xuống hiện trường ghi nhận vụ việc và xác định đây là vụ giết người cướp tài sản. Do sau khi gây án, hung thủ đã cẩn thận khóa trái cửa nên cơ quan CSĐT xác định chỉ có người thân mới có chìa khóa. Qua sàng lọc, khoảng 14 giờ, cơ quan CSĐT đã mời Tình (là người yêu của Thanh) lên đấu tranh, mãi đến 16 giờ cùng ngày Tình mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu của Tình, biết Thanh đang về quê, ngày 4.8, Tình đến nhà chơi, gặp Huệ đang ở nhà một mình. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xảy ra cự cãi với nhau nên hắn lấy con dao đâm Huệ bị thương, sau đó lấy sợi dây vải siết cổ cho nạn nhân đến chết. Gây án xong, Tình lấy một số nữ trang đi bán, 1 xe gắn máy Attila đi cầm ở Q.11, lấy tiền tiêu xài.

Theo Thành Trung - Lê Nga (TNO)