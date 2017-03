TP.HCM vận động nhân dân tố giác tội phạm sau vụ thảm sát Bình Phước

Đến ngày 9-7, hiện trường vụ án tại Bình Phước vẫn được lực lượng công an bảo vệ. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo đó, Chủ tịch Lê Hoàng Quân chỉ đạo Giám đốc Công an TP khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong đó khẩn trương tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, kịp thời bắt các đối tượng phạm tội trong vụ án trên địa bàn thành phố (nếu có), vận động nhân dân tố giác, báo tin về tội phạm, đặc biệt là thông tin liên quan đến vụ án nêu trên và tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định. Kết quả thực hiện phải được báo cáo cho UBND TP.