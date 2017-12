TP.HCM: Xách rựa đi đòi nợ, 1 người bị chém tử vong

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chiều 27-12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội đã bàn giao Nguyễn Nhật Hải (29 tuổi), Lê Hiếu Trung (34 tuổi) và Lê Quốc Hùng (27 tuổi) cho Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.



Nguyễn Nhật Hải, Lê Hiếu Trung và Lê Quốc Hùng tại cơ quan điều tra.



Cụ thể, Lê Tấn Y (tự Tý "trọc", 41 tuổi) cùng vài thanh niên đi đòi nợ giùm một phụ nữ. Tới nơi, họ gặp ngay nhóm người này đang ngồi nhậu. Quá trình đòi nợ xảy ra cự cãi, xô xát, nhóm của Tý "trọc" dùng dao, rựa, mã tấu… tấn công với mục đích uy hiếp đòi bằng được nợ.

Tuy nhiên, nợ không đòi được mà ngược lại, trong quá trình chống trả, nhóm người kia lấy được vũ khí đã chém lại khiến Tý "trọc" bị thương nặng. Những người xung quanh hốt hoảng bỏ chạy, không dám can ngăn.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

“Tầm 3 giờ chiều, anh em nhận tin có vụ chém nhau liền có mặt tại hiện trường” - trinh sát nhớ lại.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, thông tin từ quần chúng cung cấp, tổ trinh sát phối hợp cùng Công an xã Tân Hiệp, Công an huyện Hóc Môn truy bắt thành công ba nghi can trực tiếp chỉ sau hai giờ gây án gồm: Nguyễn Nhật Hải, Lê Hiếu Trung và Lê Quốc Hùng.



Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm người này khai người trực tiếp chém Lê Tấn Y là Lê Trung Hiếu (tự Xịt) đã bỏ trốn. Người này bẻ SIM, rời khỏi hiện trường, không ai biết đã đi đâu.

Lực lượng chức năng đã tới tận nhà phân tích, vận động người nhà khuyên Xịt ra đầu thú. “Khi anh em tới nơi, gia đình còn chưa biết chuyện Hiếu vừa chém chết người, chỉ biết đang đi nhậu. Chúng tôi cũng phân tích, gia đình thấy đằng nào cũng bị bắt, ra đầu thú sớm còn nhận được khoan hồng của pháp luật...

Hôm nay (27-12), thông tin chúng tôi nhận được, Hiếu đã tới công an huyện đầu thú”.