TPHCM: Xe bồn húc sập nhà dân, hai mẹ con nguy kịch

Hiện trường vụ xe bồn chở hóa chất lao vào nhà dân sáng 20/5





Chiếc xe bồn “ghim” đầu vào nhà dân





Hai mẹ con đã bị trọng thương từ sự cố này



Theo Dân Trí



Sự cố giao thông xảy ra vào sáng sớm 20/5, khi chiếc xe bồn mang BKS: soát 60LD-009.48 chở đầy hóa chất do tài xế tên Vinh điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 8 hướng từ Bình Dương đi Long An. Khi đến đoạn chạy qua ấp Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi), chiếc xe bồn bất ngờ loạng choạng ủi tung 5 mét dải phân cách.Chưa dừng lại, chiếc xe bồn tiếp tục lao vào ủi sập một nhà dân ven đường. Lúc này, chị Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) và con trai 10 tuổi đang ngủ bên trong đã bị tường gạch đè trúng. Rất đông người dân nhanh chóng có mặt, đào bới đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Riêng tài xế Vinh bị thương phần đầu.Đến gần 10h sáng cùng ngày, lính cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC công an huyện Củ Chi và lực lượng CSGT vẫn đang giải quyết. Tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 20m2 bị ủi sập hoàn toàn, chiếc xe bồn hư hỏng phần đầu và đã được kéo ra ngoài.