TP.HCM: Xe buýt tông một lúc năm xe taxi

Năm xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe buýt 53N-4740 tuyến Bến Thành-Đầm Sen-KCN Tân Bình tông thẳng vào đuôi xe taxi 56K-4780. Vụ đụng xe dây chuyền này làm phần đầu và đuôi của năm xe taxi hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến một khách hàng nữ trên xe taxi 52T-7884 ngất xỉu tại chỗ, được người dân đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Rất may là không ai bị thương. Vụ tai nạn làm tuyến đường Tôn Thất Tùng bị kẹt xe hơn một giờ. Một CSGT có mặt tại hiện trường cho biết lái xe buýt đã ngủ gật, gây ra tai nạn.

Khoảng 13 giờ 45 chiều qua, tại cầu Tân Thuận 1, đầu kéo 52LD-2192 chạy từ quận 7 sang quận 4 lúc đổ dốc xuống cầu Tân Thuận 1 bị lạc tay lái, đâm vào lan can bảo vệ cầu làm gãy một đoạn lan can. Đầu xe cũng bị gãy và quay ngược hướng ra đường, may là không ai bị thương. Ngoài ra, hôm qua còn có một vụ tai nạn khác xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) giữa một đầu kéo 57L-4292 và một xe máy. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm đầu kéo gây ùn tắc giao thông kéo dài về tới gần cầu Tân Thuận, nơi chiếc đầu kéo bị gãy đầu.