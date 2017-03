TPHCM: Xe khách cán chết 1 phụ nữ trên Quốc lộ 1A

Xe máy 52H3-0821 do 2 phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển trên QL1A (hướng từ cầu vượt An Sương về huyện Bình Chánh). Khi đến trước số nhà 60/7c ấp Nam Lân, thị trấn Bà Điểm, xe máy này va chạm với một xe máy khác (đã rời khỏi hiện trường).



Người phụ nữ ngồi sau kịp nhảy khỏi xe thoát nạn trong khi người phụ nữ cầm lái (khoảng 45 tuổi) ngã ra phần đường ô tô. Đúng lúc này, xe khách 72L-4177 chạy cùng chiều không xử lý kịp cán ngang làm người phụ nữ này tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ xe trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh theo dõi khiến Quốc lộ 1A kẹt xe nghiêm trọng.



Điều đáng nói là hơn ba giờ đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết. Đến gần 10 giờ thi thể nạn nhân vẫn còn nằm giữa quốc lộ khiến nhiều người bức xúc.



Hiện vụ tai nạn đang được công an huyện Hóc Môn điều tra làm rõ.





Theo Đ.Lê (NLĐ)