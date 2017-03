TPHCM: Xe tải mất phanh đâm gãy cột điện

Hiện trường vụ tai nạn



Theo Trung Kiên (DT)



Thông tin ban đầu, khoảng 12h30’ ngày 20/8, chiếc xe tải mang BKS 54Z-1036 do tài xế Nguyễn Quốc Huy điều khiển, lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng từ cầu Bình Triệu ra đường Điện Biên Phủ; vừa đến khu vực ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, bất ngờ hệ thống phanh của xe gặp sự cố.Chiếc xe tải như không người lái ầm ầm lao đến khiến hàng chục người tham gia giao thông hốt hoảng né tránh. Sau khi đâm vào đuôi xe taxi, chiếc xe tải tiếp tục lao tới húc gãy cột điện và cột đèn chiếu sáng bên đường.Rất may, sự cố không gây thương tích về người. 3 hành khách ngồi trên xe taxi bị một phen khiếp vía.Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe tải dính vào cột điện, trụ điện bằng bê tông cũng bị gãy ngang, một trụ đèn chiếu sáng cũng ảnh hưởng, rơi bóng xuống đường bể nát, xe taxi bể nát kính chắn gió phía sau.Công an quận Bình Thạnh đã có mặt để giải quyết hiện trường và điều tiết giao thông. Nhân viên của điện lực Gia Định cũng được gọi đến để giải xử lý cột điện bị gãy.Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.