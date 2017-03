TP.HCM: Xem xét tăng giá vé xe buýt từ tháng 4-2008

Hiện giá vé xe buýt đang ở mức 3.000-4.000 đồng/người/lượt, trong khi mức giá cao nhất được UBND TP giao Sở GTCC được quyền điều chỉnh là 5.000 đồng/người/lượt. Trong những ngày tới, Sở GTCC có thể xem xét điều chỉnh giá vé xe buýt trong mức trên để áp dụng trong tháng 4-2008. Nếu chi phí nhiên liệu, lương cho lái xe, tiếp viên tăng làm cho giá thành vận tải tăng và buộc phải điều chỉnh giá vé trên 5.000 đồng/người/lượt thì Sở GTCC sẽ tham mưu cho UBND TP trình HĐND TP quyết định mức khung mới.

Theo ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp vận tải TP.HCM (xe buýt liên hiệp), giá dầu DO từ ngày 26-2 tăng từ 10.200 đồng/lít lên 13.900 đồng/lít (hơn 30%) làm cho hơn 1.000 xe buýt của liên hiệp phải chi thêm mỗi ngày 300.000 đồng/xe. Liên hiệp đã đề nghị UBND TP, Sở Tài chính, Sở GTCC xem xét lại mức tăng giá dầu lần này để bổ sung gấp nguồn trợ giá. Mặt khác, liên hiệp cũng xin giảm những chuyến buổi sáng, buổi tối ít khách, các tuyến không trợ giá và giảm lệ phí chuyến tại các bến.

Một quan chức Sở GTCC cho biết liên sở Tài chính - GTCC đã thống nhất trình UBND TP xem xét bổ sung dự toán chi trợ giá cho xe buýt năm 2008 thêm 59 tỷ đồng do giá dầu DO tăng cao, tăng trợ giá thêm 76 tỷ đồng do khoản tiền lương thối thiểu tăng lên. Tổng mức trợ giá bổ sung là 135 tỷ đồng, trong khi UBND TP đã quyết định dự toán chi trợ giá cho xe buýt năm nay là 450 tỷ đồng.

Từ hôm qua, một số hãng taxi tại TP.HCM có giá cước 9.000 đồng/km đã tăng thêm 500 đồng/km. Theo ông Nguyễn Hoàng Phong, Giám đốc taxi Future (taxi Focus đen) thuộc Công ty cổ phần Ngôi Sao Tương Lai, nơi này chưa tăng giá cước. Ông Phạm Quyết Chiến, Chủ nhiệm HTX Taxi 27-7 (quận 11), cho biết HTX này cũng chưa quyết định tăng giá cước trong những ngày tới. Các HTX, doanh nghiệp đang “dòm chừng” nhau để quyết định tăng giá đồng loạt hay không.

Chiều qua, ông Hồ Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho biết trong thời gian tới giá cước vận tải hàng hóa và hành khách có thể tăng thêm 10%-15%.